القوى السياسية تحدد 45 يوماً لتنفيذ القرارات وتهدد بسحب الثقة عن الحكومة واجراء انتخابات مبكرة

2019/11/18 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم

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