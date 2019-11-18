احباط اتلاف ملفات فساد و”النزاهة” و”القضاء” يصدران عشرات أوامر استقدام وقبض على نواب ومسؤلين كبار

2019/11/18 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال يومين فقط ووفق قانون العقوبات بين المتهمين 25 مسؤولا في ذي قار وكامل أعضاء مجلسي محافظتي كركوك وديالى الصباح الجديد – القسم السياسي: أحبطت هيئة النزاهة امس الاثنين محاولةٍ لإتلاف ملفَّات فسادٍ في أحد مكاتب المُفتِّشين العموميِّين الملغاة، وفيما أحالت المُتورِّطين بالمحاولة إلى القضاء، أصدرت وكذلك مجلس القضاء الأعلى عشرات أوامر استقدام بحق نواب ...

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