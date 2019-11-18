2019/11/18 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة الاحتجاجات الشعبية في العراق؛ أعلنت قوى سياسية عراقية توقيع اتفاق جديد يشمل تغييرات حكومية وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة في البلاد.ومن منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم؛ أعلن 12 تياراً سياسياً توقيع الاتفاق، بحضور كتل النصر والفتح والحكمة وجبهة الإنقاذ والتنمية والحزبين الكرديين وغيرهم، فيما أشارت مقررات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في منزل عمار الحكيم.. 12 تياراً سياسياً يوقعون اتفاقاً جديداً-شاهد التفاصيل) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في منزل عمار الحكيم.. 12 تياراً سياسياً يوقعون اتفاقاً جديداً-شاهد التفاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).