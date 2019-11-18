“كلكامش “تنشر وثيقة اتفاق الكتل السياسية بعد اجتماعها بمنزل الحكيم

2019/11/18 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحصلت “كلكامش برس “على وثيقة اتفاق الكتل السياسية باستثناء كتلة سائرون ،بعد اجتماعها مساء اليوم بمنزل زعيم تيار الحكمة “عمار الحكيم ” في بغداد .

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