بعد نشر وثائق”حرب الظل”.. مصدر يكشف لـ”كلكامش” عن اجتماع للكتل السياسية بمنزل الحكيم  

2019/11/18 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مصدر سياسي عن عقد اجتماع للكتل السياسية في منزل زعيم تيار الحكمة ،عمار الحكيم .

واضاف المصدر لـ”كلكامش برس ” ان الاجتماع يهدف الى مناقشة الاوضاع الراهنة في البلاد ،وان جميع الكتل حضرت الاجتماع باستثناء كتلة “سائرون ” المدعومة من قبل زعيم التيار الصدري،مقتدى الصدر.

واوضح المصدر ان الكتل السياسية ستطرح ورقة الى الحكومة متفق عليها لتنفيذ كل مطالب المتظاهرين ضمن سقف زمني حدد بـ 45 يوم لتنفيذها من قبل الحكومة وفي حال تم تنفيذها ستلجأ الكتل السياسية الى ايجاد بديلا من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي .

وياتي الاجتماع بعد ان اثارت وثائق سربتها صحيفة نيويورك تايمز الاميركية ،عن تجنيد طهران كبار المسؤولين لصالحها اضافة الى معلومات اخرى اعتبرها مراقبون انها ستزيد نقمة المتظاهرين على القوى السياسية في العراق .

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