رشيد غويلب - في مناسبة مرور عام على اندلاعها / الشرطة الفرنسية تفرق احتجاج -السترات الصفر- بالقوة

2019/11/19 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب مرة أخرى، وفي الذكرى الأولى، وفي الأسبوع الثالث والخمسين لاندلاع احتجاجات حركة "السترات الصفر" ضد السياسات الليبرالية الجديدة الاجتماعية والمالية للحكومة لفرنسية، وللمطالبة باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون.سادت شوارع باريس وليون وغيرها من مدن فرنسا الكبيرة، أعمال العنف والمتاريس وحرق حطام السيارات وغيوم الغاز المسيل للدموع وهراوات الشرطة، لمواجهة قرابة 40 ألف متظاهر جابوا الشوارع الرئيسة.وكانت......

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