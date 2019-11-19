2019/11/19 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_مصطفي سيتعجب من يقرأ العنوان من وصفي (الخطأ والصواب) في وصف مقال ياسر رزق في جريدة أخبار اليوم المصرية تحت عنوان (نظام الحكم..وإصلاح النظام السياسي) بتاريخ 16 نوفمبر 2019 على اعتبار أن لا صواب قد يخرج من من يطوع الكلمات ويلوي عنق الحديث بكيل المديح لديكتاتور دموي يذيق البلاد ويلات العذاب تجويعاً وقمعاً واذلالاً يوماً بعد يوم.لكن لا مانع مع ذلك من استخلاص ما قد يكون صواب في كلام المدعو ياسر رزق......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حسن مصطفي - الخطأ والصواب في ما قال ياسر رزق من فحش المقال) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حسن مصطفي - الخطأ والصواب في ما قال ياسر رزق من فحش المقال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).