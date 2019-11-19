2019/11/19 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر: انفجار عبوة صوتية ثالثة في حي الاسكان جنوب الناصرية دون اصابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/19 | 00:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: انفجار عبوة صوتية ثالثة في حي الاسكان جنوب الناصرية دون اصابات) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: انفجار عبوة صوتية ثالثة في حي الاسكان جنوب الناصرية دون اصابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).