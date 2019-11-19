2019/11/19 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

انتهى الاجتماع الذي جرى في منزل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الاثنين، وضم شخصيات سياسية وممثلين عن زعماء، بغياب سائرون ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

ومن أبرز النقاط التي خرج بها الاجتماع هي:

- الحفاظ على بنية الدولة ونظامها السياسي الديمقراطي وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر الاليات الدستورية

- يتوجب على رئيس الوزراء والاجهزة الامنية تعزيز الامن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة

- يتوجب على الاجهزة الامنية والقضائية فرز المندسين ممن شوهوا التظاهرات وحرفوها عن سلميتها ومحاسبتهم قضائيا

- يتوجب على القائد العام للقوات المسلحة والاجهزة المختصة تحديد الجهات المتورطة باختطاف المتظاهرين والمتورطين بالقنص

- التزام مجلسي النواب والوزراء بالانعقاد الدائم لاخذ دوريهما في تشريع وتنفيذ مطالب المتظاهرين

- المجتمعون اقترحوا تفعيل المحكمة القضائية المعنية بالنظر في ملفات المتهمين بالفساد ومحاكمتهم بصورة علنية

-اقتراح التزام القوى السياسية بالابتعاد عن التدخل بعمل الوزارات ومؤسسات الدولة

-إمهال مجلسي النواب والوزراء 45 يوما لتنفيذ الاصلاحات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق... مخرجات الاجتماع السياسي الموسع في منزل الحكيم) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق... مخرجات الاجتماع السياسي الموسع في منزل الحكيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).