وزير الخارجية الأميركي: واشنطن ستفرض عقوبات ضد فاسدين يسرقون ثروات العراقيين

2019/11/19 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء الاثنين، أن واشنطن ستفرض عقوبات ضد شخصيات فاسدة تسرق ثروات الشعب العراقي.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي تابعته "الغد برس" إن واشنطن "لن تقف مكتوفة الأيدي في الوقت الذي يجعل المسؤولون الفاسدون الشعب العراقي يعاني".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستستخدم صلاحياتها لفرض عقوبات على الشخصيات الفاسدة التي تسرق ثروات العراقيين".

وأشار أيضاً إلى أن " العقوبات ستشمل الذين يقتلون ويصيبون المحتجين المدنيين".

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