الثاني خلال دقائق.. اصابة امراة وطفلة بتفجير وسط الناصرية

2019/11/19 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، الاثنين، بان تفجيرا استهدف احد المنازل وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لـ "الغد برس"، أن "مجهولين زرعوا عبوة صوتية بالقرب من احد المنازل بحي الفداء وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة وادت لإصابة امرأة وطفلة بجروح بليغة".

وأشار المصدر، إلى أن "الأجهزة الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى الحسين التعليمي لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقا موسع بالحادث لمعرفة ملابساته ".

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