بالوثائق: قادة القوى السياسية يتفقون على عدة بنود لأنهاء الازمة العراقية

2019/11/19 | 00:23

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بغداد اليوم - بغداد

عقد قادة القوى السياسية، مساء الاثنين 18 تشرين الثاني 2019، اجتماعاً موسعا ضمن "تحالف الفتح، وتحالف النصر ودولة القانون وتحالف القوى العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وتيار الحكمة وائتلاف الوطنية وجبهة الانقاذ والتنمية وكتلة العطاء الوطني وكتلة العقد الوطني والجبهة التركمانية"، لبحث الاوضاع الجارية والخروج بقرارات وتوصيات لحل الازمة التي يشهدها البلد، فيما هددوا باجراء انتخابات مبكرة وسحب الثقة عن الحكومة في حال عدم تنفيذها خلال مدة 45 يوماً.

نص قرارات وتوصيات الاجتماع

بغداد اليوم-البصرة

أعلن محامون في البصرة، الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019) مباشرتهم برفع دعاوى قضائية بالضد من حكومة البصرة المحلية وقائد شرطة المحافظة، رشيد فليح، وقائد عمليات البصرة، قاسم نزال.

وقال المحامي عبد الله العبادي لـ(بغداد اليوم) إن

بغداد اليوم - بغداد

رجح المستشار السابق لدى التحالف الدولي، كاظم الوائلي، الإثنين (18 تشرين الثاني 2019) ان تكون ايران هي من سربت "الوثائق" ضد مسؤولين عراقيين متهمون بالتخابر معها عن عمد.

وقال الوائلي، خلال مشاركته في برنامج "وجه

بغداد اليوم _ الديوانية

اعلن محافظ الديوانية زهير الشعلان، اليوم السبت (18 تشرين الثاني، 2019)، إطلاق سراح الصحفي محمد الشمري.

وقال الإعلامي الدكتور نبيل جاسم، خلال حلقة برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه على قناة "دجلة" الفض

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