تسريبات استخبارية مثيرة حول نفوذ إيران في العراق تلهب غضب المنتفضين

2019/11/19 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ كشفت‭ ‬مئات‭ ‬التقارير‭ ‬الاستخباراتية‭ ‬الإيرانية‭ ‬المسرّبة‭ ‬عن‭ ‬عمق‭ ‬نفوذ‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬حيث‭ ‬تتواصل‭ ‬احتجاجات‭ ‬مناهضة‭ ‬للحكومة‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬وتتهم‭ ‬إيران‭ ‬بمواصلة‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬البلاد‭.‬ووصلت‭ ‬تلك‭ ‬التسريبات‭ ‬الى‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير‭ ‬وصاروا‭ ‬يتداولونها‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الحنق‭ ‬والسخط‭ ‬عى‭ ‬الاحزاب‭ ‬والنظام‭ ‬الحاكم‭ .‬وقال‭ ‬مهند‭ ‬الشمري‭ ‬من‭ ‬ساحة‭ ‬الخلاني‭ […]

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