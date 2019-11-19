التسريبات لا تضيف جديداً

2019/11/19 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ماكشفته‭ ‬التسريبات‭ ‬الامريكية‭ ‬حول‭ ‬وثائق‭ ‬ايرانية‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬معلومات‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬السياسي‭ ‬العراقي‭ ‬تبيع‭ ‬اسرار‭ ‬البلد‭ ‬وتسمح‭ ‬باتساع‭ ‬نفوذ‭ ‬طهران،‭ ‬لا‭ ‬يضيف‭ ‬جديداً‭ ‬للعراقيين‭ ‬البسطاء،‭ ‬ذلك‭ ‬انّ‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬يعلم‭ ‬مدى‭ ‬التغلغل‭ ‬الاستخباري‭ ‬الايراني‭ ‬في‭ ‬الاجهزة‭ ‬والوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬العراقية‭ ‬،‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬الجهات‭ ‬والاسماء‭ ‬التي‭ ‬تسهل‭ ‬لايران‭ ‬ذلك‭ ‬التغلغل‭.[…]

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