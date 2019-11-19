أول عودة لرئيس الحكومة اليمنية إلى عدن بعد توقيع الاتفاق

2019/11/19 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدن‭- ‬الزمان‭ :‬عاد‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬معين‭ ‬عبد‭ ‬الملك‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬عدن‭ ‬الجنوبية‭ ‬الاثنين‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬الرياض،‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬غادرها‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬حين‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬الانفصاليون‭.‬وتأتي‭ ‬عودة‭ ‬المسؤول‭ ‬اليمني‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬اسبوعين‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭ ‬والانفصاليين‭ ‬الجنوبيين‭ ‬اتفاقا‭ ‬لتقاسم‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلد‭ ‬الغارق‭ ‬في‭ ‬الحرب،‭ […]

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