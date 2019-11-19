عبد المهدي يرد على توصيات اجتماع القوى السياسية في منزل الحكيم

2019/11/19 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، رسالة إلى زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، عقب اجتماع القوى والتوقيع على اتفاق سياسي.وقال عبدالمهدي في رسالته التي حصلت “يس عراق” على نسخة منها عبر مصادر خاصة: سماحة السيد عمار الحكيم المبجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تابعنا بأهتمام كبير مبادرتكم لتوحيد صف القوى السياسية استجابة لدعوة المرجعية […]

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