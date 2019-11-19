2019/11/19 | 00:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق : اهم النقاط التي اتفقت عليها القوى السياسية خلال اجتماعها اليوم بغياب عبد المهدي) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق : اهم النقاط التي اتفقت عليها القوى السياسية خلال اجتماعها اليوم بغياب عبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).