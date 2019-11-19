2019/11/19 | 00:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اكد المتحدث باسم كتلة الفتح النيابية، احمد الاسدي، ان "القوى السياسية اتفقت على ورقة تتضمن قرار وتوصيات للخروج من الازمة".

وقال الاسد لـ"العهد"،

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