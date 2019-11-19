بالوثائق.. الكيانات السياسية تمهل مجلسي النواب والوزراء 45 يوما لتنفيذ الاصلاحات

2019/11/19 | 00:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

كشفت تسريبات، اليوم الاثنين، عن اجتماع ضم غالبية الأطراف السياسية في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم.

واظهرت التسريبات، ان "الاجتماع تكون من

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