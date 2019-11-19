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#أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى : ( فوق )


#أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى : ( فوق )
2019/11/19 | 00:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_صبحى_منصور أولا : الفوق ( اسلوب تقريرى ) بدون إستعمال المجاز .

ويتنوع الى : العلو فى درجة الخلق فهناك بعوضة وهناك ما هو فوقها ، قال جل وعلا : (إِنَّ اللَّـهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ) ﴿-;-البقرة: ٢-;-٦-;-﴾-;-.

هذا ، مع أن هذه البعوضة الهشة تمص دم الانسان ولها قدرات عجيبة يحارُ فيها العلماء.

العلو المكانى .

فى رفع جبل الطور فوق بن......

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