2019/11/19 | 00:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_صبحى_منصور أولا : الفوق ( اسلوب تقريرى ) بدون إستعمال المجاز .
ويتنوع الى : العلو فى درجة الخلق فهناك بعوضة وهناك ما هو فوقها ، قال جل وعلا : (إِنَّ اللَّـهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ) ﴿-;-البقرة: ٢-;-٦-;-﴾-;-.
هذا ، مع أن هذه البعوضة الهشة تمص دم الانسان ولها قدرات عجيبة يحارُ فيها العلماء.
العلو المكانى .
فى رفع جبل الطور فوق بن......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى : ( فوق )) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ويتنوع الى : العلو فى درجة الخلق فهناك بعوضة وهناك ما هو فوقها ، قال جل وعلا : (إِنَّ اللَّـهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ) ﴿-;-البقرة: ٢-;-٦-;-﴾-;-.
هذا ، مع أن هذه البعوضة الهشة تمص دم الانسان ولها قدرات عجيبة يحارُ فيها العلماء.
العلو المكانى .
فى رفع جبل الطور فوق بن......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى : ( فوق )) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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