أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى : ( فوق )

2019/11/19 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور أولا : الفوق ( اسلوب تقريرى ) بدون إستعمال المجاز .ويتنوع الى : العلو فى درجة الخلق فهناك بعوضة وهناك ما هو فوقها ، قال جل وعلا : (إِنَّ اللَّـهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ) ﴿-;-البقرة: ٢-;-٦-;-﴾-;-.هذا ، مع أن هذه البعوضة الهشة تمص دم الانسان ولها قدرات عجيبة يحارُ فيها العلماء.العلو المكانى .فى رفع جبل الطور فوق بن......

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