مرتضى العبيدي - من أجل تثوير عمل الحزب، نص بابلو ميراند* ترجمة مرتضى العبيدي

2019/11/19 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مرتضى_العبيدي انطلاقا من تاريخ الحزب وتجاربه وإنجازاته المراكمة في تنظيم نضال الكادحين ، خلال سيرورة بنائه ، وأخذا بعين الاعتبار للتعثرات الحاصلة وللإخفاقات السياسية وللمزاج العام للجماهير، ولتطوّر النضال السياسي واعتبارا للهجوم الإيديولوجي والسياسي للعدو الطبقي وللحكومة الحالية ولعمل قوى المعارضة البورجوازية، و بعد استشارة واسعة مع القواعد اتسمت بروح الصراحة والرفاقية ، تقترح اللجنة المركزية ت......

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