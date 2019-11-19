الأماميون الثوريون - من أجل إعادة بناء استراتيجية الحروب الوطنية الثورية ضد الحروب الإمبريالية

2019/11/19 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الأماميون_الثوريون شكل كتاب "في التناقض"، الذي كتبه ماو تسي تونغ في 1937، أداة أيديولوجية، اعتمدها اليسار الماركسي السبعيني، في الحركة الماركسية ـ اللينينية المغربية، خاصة منظمة إلى الأمام، في تناولها للقضايا التنظيمية، النضالية، السياسية والاقتصادية، في صراعها ضد الدولة الكمرادورية، كما تسمى في أدبياتها، باعتبارها أداة لتمرير السياسات الإمبريالية بالمغرب، كغيره من البلدان المضطهدة.وكان للحزب الشيوعي الصيني، في ......

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