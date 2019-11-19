اليوم.. الجماهير الرياضية تترقب فوزاً جديداً لأسود الرافدين

2019/11/19 | 01:00

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عمان /الصباح

تتجه انظار عشاق الكرة العراقية اليوم الثلاثاء وتحديدا في الساعة الخامسة مساء بتوقيت العاصمة الحبيبة بغداد، الى ملعب عمان الدولي الذي سيحتضن مباراة منتخبنا الوطني ونظيره البحريني ضمن منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة الى كاس العالم 2022 في قطر وكاس القارة الصفراء في الصين 2023.



ويقف منتخبنا الوطني في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن الثاني البحرين الذي يمتلك 8 نقاط في حين يبتعد عن ايران صاحب المركز الثالث بفارق 4 نقاط.



وجرت في ملعب خريبة السوق التابع الى دائرة المرافق الرياضية والترفيهية في امانة عمان الكبرى، الوحدة التدريبية الاخيرة لمنتخبنا الوطني قبل لقاء البحرين.

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