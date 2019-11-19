كاتانيتش: جميع المباريات مصيرية

2019/11/19 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمان/ الصباح

اكمل منتخبنا الوطني تحضيراته عصر امس الاثنين في ملعب المباراة الرئيس قبل مواجهته المرتقبة امام نظيره البحريني في تمام الساعة الخامسة من عصر اليوم بتوقيت العاصمة بغداد، سبقته الوحدة التدريبية للبحرين الذي يستعد للمباراة في رسم منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات المزدوجة والمؤهلة الى نهائيات كأس اسيا 2023 في الصين وكأس العالم 2020 في قطر.

المؤتمر الصحفي

وعقد مدربا المنتخبين المؤتمر الصحفي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر امس في فندق « ريجنسي بلس « الكائن في العاصمة الاردنية عمان بحضور وسائل الاعلام بجميع مفاصلها .

وبين مدرب المنتخب البحريني البرتغالي سوزا صعوبة المباراة كونها امام فريق متمرس وقوي لكننا عازمون على تحقيق نتيجة ايجابية وسنكون بالموعد .

وعن معرض اجابته على اسئلة موفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية بشأن استعدادهم لهذه المباراة اجاب:» نحن سنقاتل امام فريق متمرس ومتصدر للمجموعة وهذه المباراة صعبة ونحاول الحصول على النقاط الثلاث التي ستعيدنا الى الصدارة».

واضاف « ان المباراة مختلفة عن المواجهات السابقة لان الفريقين يعرفان بعضهما، موضحا ان البحرين فقد نقطتين امام هونغ كونغ بينما حقق العراق نتيجة ايجابية امام ايران ونحن نعلم مدى صعوبة لقاء اليوم واعددنا العدة لهذا الغرض، لافتا الى ان المنتخب العراقي يمتلك الاستقرار التدريبي الذي يعمل معه منذ اكثر من سنة ونحن مع الفريق منذ 3 اشهر ولكننا سنلعب من اجل الفوز .

كاتانيتش: لا خيار لنا غير الفوز

بينما شدد مدرب المنتخب الوطني السلوفيني كاتانيتش على ضرورة حصد النقاط الثلاث ، مبينا ان المواجهة لا تخلو من الصعوبة .

وقال كاتانيتش: ان المباراة مهمة ونحن عازمون على الحصول على نقاطها الثلاث برغم تعقيداتها، لكننا اعددنا العدة من اجل الفوز ، المنتخب يمر بافضل حالاته ولا توجد اصابات وسنفتقد فقط لخدمات اللاعب علي عدنان للحرمان .

واضاف « لدينا احصائيات حصلنا عليها، وسنعمل المستحيل من اجل الفوز،

واشار الى ان مواجهة البحرين مصيرية والتي تليها ايضا وكذلك التي سبقتها ، هكذا نتعامل مع جميع المباريات بالنسبة لنا وهم كذلك وضعوا في اجندتهم كيفية الحصول على العلامة الكاملة ،موضحا بانه يعرف المنتخب البحريني وتابع كل لقاء له.

وزاد :» اينما نكون نحظى بالدعم سواء هنا او بالبصرة الدعم موجود بكل مكان اما بالنسبة للضغط فهو ضد الخصم وليس ضدنا وعلى الجمهور العراقي ان يكون صبورا على الفريق .

من جانبه اكد نجم خط الوسط بشار رسن انه وزملاءه سيكونون على مستوى الحدث وسيقدمون مباراة متميزة لا تقل عن سابقتها من اجل تحقيق الفوز واسعاد الجماهير العراقية المتعطشة للفرح.

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