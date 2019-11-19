2019/11/19 | 01:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ذي قار

كشف مصدر مقرب من قيادة شرطة ذي قار، اليوم الثلاثاء، نتائج اجتماع قائد شرطة ذي قار، العميد محمد السعيدي مع متظاهري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر يكشف لـ"العهد نيوز" نتائج اجتماع قائد شرطة ذي قار بمتظاهري الرفاعي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر يكشف لـ"العهد نيوز" نتائج اجتماع قائد شرطة ذي قار بمتظاهري الرفاعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).