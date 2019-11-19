اشتباك بالايدي والشتائم بين ميسي وكافاني

2019/11/19 | 01:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - رياضة

نشب شجار حاد بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومهاجم منتخب أوروجواي إدينسون كافاني، خلال مباراة المنتخبين في إطار استعداداتهما للاستحقاقات المقبلة.

وبحسب وسائل

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