مراسل “كلكامش “:جرحى بثلاث تفجيرات بالناصرية

2019/11/19 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين ، عن انفجار ثلاث عبوات صوتية محلية الصنع في الناصرية، مؤكدا تسجيل اصابة طفل وإمرأة.

وقال المصدر، لـ”كلكامش برس”، بان “العبوة الصوتية الأولى انفجرت في منطقة” الاسكان الصناعي” ، دون ان تسبب تسجيل اصابات او اضرار .وأضاف المصدر: “انفجرت العبوة الصوتية الثالثة، في حي الفداء في الناصرية حيث جرح شخص واحد على الاقل حتى الان”.وهذه هي المرة الرابع التي تشهدها الناصرية في غضون ايام بانفجار عبوات صوتية، حيث شهدت قبل ايام انفجار عبوة أولى قرب ساحة التظاهر وسط الحبوبي في الناصرية.

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