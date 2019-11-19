الحزب الشيوعي العمالي العراقي - انظار دعاة الحرية والمساواة ترنوا لنضالكم! (حول احتجاجات عمال ومحرومي ايران)

2019/11/19 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي منذ يوم الجمعة المنصرم، تعم العاصمة طهران والعشرات من مدن ايران تظاهرات جماهيرية واسعة وعارمة بثت رعب حقيقي في افئدة نظام القمع والارهاب، نظام الجمهورية الاسلامية.ومن اجل ردع الجماهير وخنق احتجاجها، وكما هو الحال مع اذنابها في العراق، التجأ نظام الجمهورية الاسلامية الى تلك الاسلحة البالية: القمع، الجاسوسية، البلطجة، ضجيج ابواقه الاعلامية الماجورة والذليلة ودعايتها الكاذبة والفارغة، تهديد ووعيد......

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