2019/11/19 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_المجيد_السخيري الريغي: موسيقى الروح يوجد اختلاف حول أصل تسمية الريغي Reggae، رغم أن مارلي ظل يؤكد أنها من أصل اسباني وتعني "ملوك الموسيقى"، إنما على الأرجح أنها تعني أساسا الموسيقى التي ظهرت بجمايكا أواخر الستينيات من القرن الماضي، ويعد مارلي أشهر سفرائها في العالم.ونجد من دلالات كلمة "ريغي" ما يشير إلى أسلوب في اللباس غير المتناسق أو الممزق، بحسب ما تفيده العبارة الجمايكية "ريج-ريج"، بينما......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبد المجيد السخيري - بوب مارلي، -النبي- المتمرد وإيقونة الريغي (2)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عبد المجيد السخيري - بوب مارلي، -النبي- المتمرد وإيقونة الريغي (2)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).