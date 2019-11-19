2019/11/19 | 01:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باستهداف منزل احد الناشطين بعبوة ناسفة بحي الاسكان في ذي قار.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "عبوة ناسف ةاستهدف منزل احد الناشطين المدنيين بحي الإسكان الصناعي جنوبي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

واضاف ان "الانفجار لم يتسبب بأذى بشري سوى اضرار مادية جسيمة بالمنزل المستهدف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف منزل احد الناشطين بعبوة ناسفة بحي الاسكان في ذي قار) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف منزل احد الناشطين بعبوة ناسفة بحي الاسكان في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).