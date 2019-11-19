اروروا وحقوق الانسان العراقية يلتقيان ومستقبل أيتام الإبادة يتصدر طاولة الحديث

2019/11/19 | 01:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24_ تحسين شيخ كالو استقبل الناشط الايزيدي ميرزا دنايي والحائز على جائزة اورورا للعمل الإنساني لعام 2019 وفداً من المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان في مكتبه في اربيل عاصمة إقليم كردستان، وناقشوا موضوع الأطفال الايزيديين الأيتام، الذين راحوا ابائهم وامهاتهم ضحايا هجوم تنظيم الدولة الإسلامية على شنكال، والبحث عن سبل توفير بيئة مهيئة …

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