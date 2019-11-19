ائتلاف النصر يدعو الجميع للتضامن مع وثيقة الكتل السياسية لاخراج البلاد من ازمته

2019/11/19 | 01:24

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بغداد اليوم - بغداد

دعا ائتلاف النصر، الثلاثاء، الجميع للتضامن مع وثيقة الكتل السياسية لاخراج البلاد من ازمته.

وقال ال...





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