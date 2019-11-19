البرلمان يصوّت اليوم على حزمة قوانين مهمة

2019/11/19 | 01:32

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بغداد / الصباح /عمر عبد اللطيف

مهند عبد الوهاب

تشهد جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء حدثاً غير مسبوق بالتصويت على حزمة قوانين مهمة دفعة واحدة، اذ من المقرر أن يصوت المجلس على ستة قوانين مهمة هي : (قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية وتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانونا التقاعد الموحد والضمان الصحي وتعديل قانون هيئة النزاهة "الكسب غير المشروع")، كما يجري المجلس القراءة الأولى لقانون مفوضية الانتخابات وقانون انتخابات مجلس النواب، وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، أن الفترة المقبلة ستشهد إقرار قوانين تمثل جوهر الإصلاح السياسي والتغيير الحقيقي الذي يتطلع اليه الشعب.

وقال الكعبي، أثناء ترؤسه أمس الاثنين، اجتماعاً للجنة القانونية النيابية: ان "الفترة القليلة المقبلة ستشهد تشريع عدد من القوانين المهمة كقانون انتخابات مجلس النواب العراقي وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، مؤكداً أن "القانونين يمثلان ركيزة أساسية وجوهر الإصلاح السياسي والتغيير الذي يتطلع إليه الشعب".

وأشار الى أن "جلسة (اليوم الثلاثاء) ستتضمن قراءة القانونين أعلاه لمناقشتهما والتصويت عليهما خلال الجلسات المقبلة"، مضيفاً أن "المجلس سيقر في الجلسة أيضاً جملة تشريعات مهمة وتمس حاجة المواطن وتحقيق مطالبه كقانون التقاعد وإلغاء امتيازات المسؤولين والضمان الصحي والنزاهة".

من جانبه، أفاد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، بأن "لجنتي القانونية والمالية النيابيتين أنهتا الصياغة النهائية لتعديلات قانون التقاعد العام وتم رفعه الى هيئة الرئاسة"، مؤكدا ان "المجلس سيصوت (اليوم الثلاثاء) على قانون التقاعد"، كما أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية عباس عليوي في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، ان "مقترح قانون اللجنة الأولمبية العراقية، سيعرض للتصويت عليه في جلسة (اليوم الثلاثاء) لتجنب العقوبات الدولية على الرياضة العراقية".

من جانب آخر، قال المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد لـ "الصباح": إن "المشاريع المثبتة في البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب مع بداية تشكيل الحكومة تسير وفق ما مخطط له رغم الاوضاع الاستثنائية التي يمر بها البلد والتظاهرات وقطع بعض الطرق".

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