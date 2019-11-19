2019/11/19 | 01:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - متابعة
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اعتبرت حركة الجهاد الاسلامي ان تصريح وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية استعماري وعدائي، فاقد لأي شرعية، ودليل جديد على الوجه الأمريكي القذر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجهاد الاسلامي الفلسطينية: تصريح بومبيو استعماري وعدائي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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