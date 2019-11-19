الجهاد الاسلامي الفلسطينية: تصريح بومبيو استعماري وعدائي

2019/11/19 | 01:33

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اعتبرت حركة الجهاد الاسلامي ان تصريح وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية استعماري وعدائي، فاقد لأي شرعية، ودليل جديد على الوجه الأمريكي القذر

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