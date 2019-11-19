روسيا: المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية الفلسطينية غير شرعية

2019/11/19 | 01:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

كدت روسيا، اليوم الثلاثاء، أنها "لم تغير موقفها من قضية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي سبق أن صنفتها غير شرعية، بعد

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