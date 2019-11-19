2019/11/19 | 01:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عما وصفته "بمئات التقارير الاستخباراتية الإيرانية المسرّبة" قالت انها توضح عمق نفوذ طهران في العراق، حيث تتواصل احتجاجات مناهضة للحكومة منذ أسابيع وتتهم إيران بمواصلة التدخل في شؤون البلاد.

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