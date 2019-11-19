2019/11/19 | 01:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أن إمضاءه بتوقيع وثيقة الكتل السياسية، جاء مشروطا بتشكيل حكومة جديدة تطبق التوصيات وتجري انتخابات مبكرة، بينما نصت الوثيقة على أن في حال أخفق البرلمان والحكومة بتنفيذ التوصيات ستمضي الكتل السياسية إلى سحب الثقة عن الحكومة أو إجراء انتخابات مبكرة.نص بيان النصر أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان لائتلاف العبادي يناقض الوثيقة التي وقعتها القوى السياسية بحضور النصر في منزل الحكيم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان لائتلاف العبادي يناقض الوثيقة التي وقعتها القوى السياسية بحضور النصر في منزل الحكيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).