الصين تسجل اول اصابة بالطاعون

2019/11/19 | 02:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

اعلنت السلطات الصينة، اليوم الثلاثاء، تسجيل اول حالة إصابة بالطاعون الدبلي باعتباره مرضا قديما مميتا.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية، الصينية بأن "شخصين مصابين

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