روحاني: قانون ترشيد الدعم الحكومي وخطة التنمية الخامسة يكلفان الحكومة اسعار حوامل الطاقة

2019/11/19 | 02:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

كشف الرئيس الايراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، ان "قانون ترشيد الدعم الحكومي وكذلك قانون الخطة التنمية الخامسة يكلفان الحكومة بتعديل اسعار حوامل

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