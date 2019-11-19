الفرفار العياشي - حزب العدالة والتنمية واسلمة الفعل السياسي

2019/11/19 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي اصدرت مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي تقريرا حول حزب العدالة والتنمية ,حين اعتبران الحزب يشبه الأحزاب الديمقراطية المسيحية في أوربا التي تنطلق برامجها من القيم المسيحية لكنها تقدم برامج مدنية, وتتحرك بآليات الفعل السياسي لكن بقيم ومبادئ وتوجهات من منظور مسيحي، وفي ممارستها للفعل السياسي لا تقوم بفعل ديني – باعتباره فعلا مقدسا-- وإنما كفعل بشري يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية .يبدو ان الحزب يتم تو......

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