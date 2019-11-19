الحسن علاج - الجسد ، طريق موصل إلى الآخر

2019/11/19 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحسن_علاج حوار مع جان ميشال سلانسكيس أجرى الحوار : أوكتاف لارمانياك ـ ماثيرون وإيمانويل لوفين ترجمة : الحسن علاج هل يعتبر الجسد سجنا نكون مشدودين إليه حتما ، في الانشراح ، كما في المعاناة ؟ لا ، يجيب ليفيناس : أن يثبت الإنسان ذاته كجسد يعتبر أول فعل ينفصل بواسطته عن العالم .لاسيما يضيف الفيلسوف جان ـ ميشال سلانسكيس Jean – Michel Salanskis) ( فبواسطة الجسد ، الذي سوغ بالنسبة لليفيناس " مجيء......

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