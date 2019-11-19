إيران.. مقتل 3 من {الباسيج} والحرس الثوري بسلاح أبيض

2019/11/19 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اعلن جهاز الحرس الثوري في ايران عن مقتل 3 من قوات التعبئة {الباسيج} والحرس الثوري في محافظة طهران في اعمال شغب.

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