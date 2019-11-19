2019/11/19 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} نشب شجار حاد بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومهاجم منتخب أوروجواي إدينسون كافاني، خلال مباراة المنتخبين في إطار استعداداتهما للاستحقاقات المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتباك وتبادل شتائم بين ميسي وكافاني) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتباك وتبادل شتائم بين ميسي وكافاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).