بعد اسبوع من الاضراب.. مصارف لبنان تعاود العمل من اليوم

2019/11/19 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - اقتصاد

أعلنت جمعية المصارف اللبنانية واتحاد نقابات الموظفين فيها ، اليوم الثلاثاء، عن قرارهما باستئناف عمل البنوك في لبنان بعد إضراب استمر أسبوع.

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