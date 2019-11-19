كاتانيتش: مواجهة البحرين أصعب من إيران

2019/11/19 | 05:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ متابعة أكد سريتشكو كاتانيتش، مدرب المنتخب العراقي، أن مباراة البحرين المقررة، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، أصعب من مباراة إيران الماضية.ويخوض العراق مواجهة صعبة أمام البحرين بعد انتصار ثمين في الدقائق الأخيرة على إيران، الخميس الماضي، وضعه في صدارة المجموعة الثالثة.وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي الذي أقيم امس «المباراة صعبة جدًا لكننا جاهزون، ليس لدينا أي إصابات وهذا شيء جيد لكن سيغيب علي عدنان بسبب تراكم البطاقات، صحيح أن غيابه مؤثر لكن لدينا البديل الجاهز».وأوضح «هدفنا تحقيق الفوز لأن الفوز سيعزز موقعنا في صدارة المجموعة»، موضحًا أن مباراة إيران، باتت من الماضي وعلينا التفكير في مباراة البحرين فقط لأنها أهم وأصعب.وأشار مدرب العراق إلى أنه يخطط للمباراة بشكل مختلف والهدف فقط النقاط الثلاث ولا بديل عنها، مضيفًا «نعرف المنتخب البحريني جيدًا ولكل مباراة وضع مختلف، لا نعرف كيف سيلعبون هم يلعبون بتكتيك ونحن نلعب بتكتيك آخر».وتابع «وجود الجمهور سيجعل الفريق المقابل يلعب تحت ضغط وهذا ما نحتاجه، لذا أطلب من الجمهور أن يكون صابرًا وأن يستمر بالتشجيع طوال الـ90 دقيقة».من جهته، أكد بشار رسن، لاعب المنتخب العراقي، أن هدفنا تحقيق الفوز لأن الفوز مطلب جماهيري، رغم أن المنتخب البحريني جيد ومنظم ومباراتنا أمامهم صعبة لكن سنحقق الفوز من أجل إسعاد الجماهير.وتابع «الجمهور العراقي في الأردن ساندنا في مباراة إيران كثيرًا ونتمنى أن يستمر أيضًا في مباراة اليوم».وختم «المنتخب البحريني لديه دفاع جيد ويلعب في مناطق الدفاع بتكتيك عالٍ، ومهمتنا الوصول إلى الشباك البحرينية».وأشار إلى أن اللاعب الأساسي لا يختلف عن اللاعب البديل وهذا ما شاهدناه في المباراة السابقة عند دخول اللاعب البديل لمدة 5 دقائق سجل هدف الفوز.

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