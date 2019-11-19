بعد (4) أسابيع من التظاهرات.. رئيس تشيلي يدين «عنف الشرطة»

2019/11/19 | 06:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيدان الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا، أمس الاثنين، للمرة الأولى ما أسماه الانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة في التعامل مع أربعة أسابيع من التظاهرات التي تشهدها البلاد.وقال الرئيس في خطاب ألقاه أمام الأمة «كان هناك استخدام مفرط للقوة.لقد ارتُكِبت انتهاكات وجرائم.ولم تُحترم حقوق الجميع».واستقبل عدد كبير من المتظاهرين التشيليين الاتفاق التاريخي الذي تمّ بين الأحزاب السياسية في البرلمان حول تنظيم استفتاء على الدستور، بشيء من التشكيك، متمسكين بمطالبهم المعيشية التي يرفعونها في وجه السلطات منذ شهر.وتظاهر التشيليون مجددا الجمعة بعددما أبرمت الأحزاب السياسية اتفاقا تاريخيا في البرلمان لتنظيم استفتاء في أبريل 2020 بشأن دستور جديد بدل النص الموروث عن عهد الحكم الديكتاتوري لأوغستو بينوشيه، بهدف مواصلة الضغط على الحكومة.وتشهد تشيلي حركة احتجاج بدأت بسبب زيادة أسعار بطاقات المترو في 18 أكتوبر، لكنها توسعت لتشمل التنديد بالتفاوت الاجتماعي في مجالات التعليم والصحة والتقاعد.

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