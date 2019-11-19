محافظ نينوى يزور موقع جسر الحرية ويجري جولة ميدانية في اسواق الموصل القديمة

2019/11/19 | 06:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / زهراء عليأجرى منصور المرعيد محافظ نينوى جولة ميدانية صباحية الى موقع جسر الحرية.واطلع محافظ نينوى على الاعمال الفنية والهندسية لأعمال مد الكتل الكونكريتية لقوالب الجسر المتضررة.ووجه محافظ نينوى باهمية الاسراع بالأعمال الفنية من اجل اكمال الجسر وتهيئته للافتتاح من اجل انسيابية عبور المركبات من ايسر الى ايمن الموصل وتقليل الزخم على باقي الجسور.من جانب آخر، شدد منصور المرعيد محافظ نينوى على اهمية مشاركة الشركات الموصلية ورجال الاعمال من نينوى في أعمال بناء الموصل القديمة والنهوض بالمحافظة كونهم ابناء الموصل ولهم الافضلية في الاعمال الاستثمارية والبناء والاعمار، حيث كانت هناك مشاركة فاعلة لعدد من تجار الموصل في البدء بعمليات إعمار أملاكهم التجارية وهي مبادرة قيمة تثمنها الحكومة المحية.واشار محافظ نينوى خلال جولة ميدانية في اسواق الموصل القديمة: سوق باب السراي والصاغة وشارع النجفي وشارع حلب، أشار الى اهمية ان تظهر الاسواق بالصورة المعمارية التي تعكس حضارة ومكان الموصل التاريخية ،مع عمل بلدية الموصل في توفير مستلزمات الحياة من تبليط الطرق ومد شبكات المياه وأعمال دائرة المجاري، وانارة الشوارع ومد الكهرباء الى المناطق السكنية في الموصل القديمة.مما يشجع أصحاب المحال على العودة وفتح محالهم التجارية والاهالي الى دورهم.

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