2019/11/19 | 06:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تهم "جرائم الحرب" تلاحق الجيش الإنجليزى.. المحكمة الجنائية تعلن إمكانية فتح ملفات ارتكاب انتهاكات بريطانية فى العراق وأفغانستان.. تحقيق صحفى مشترك يكش... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/19 | 06:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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