موظفو هيئة الاعلام والاتصالات : درجاتنا الوظيفية حصريا للنائبة هدى سجاد

2019/11/19 | 07:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG طالب عدد من موظفي هيئة الاعلام والاتصالات لجنة الاعلام والاتصالات بمراجعة دقيقة لجميع التعيينات التي جرت داخل هيئة الاعلام والاتصالات خلال الشهرين الماضيين .مؤكدين ان النائبة هدى سجاد تتحكم بتلك التعيينات، اذ عينت مؤخرا 21 موظفا جديد في الهيئة من مقربيها.

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