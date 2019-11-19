ميساء المصري - أزمة حزم أردنية ..من يكسب الرهان الرزاز أم حكومات الظل ؟؟ .

2019/11/19 | 07:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميساء_المصري بداية أنا لا أنتقد ولست من معسكر تحطيم الإنجازات .كل ما في الأمر أنني أشخص الواقع بكل واقعية برغماتية في زمن كثر الحديث فيه عن حكومات التكنوقراط والتكنوسياسة وربما الملكية الدستورية .وفي الأردن بعد التعديل الوزاري الأخير, وإطلاق الحزم الإقتصادية خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الأسابيع , جاءت ردود الفعل ما بين متفائل ومتشائم وأخر متشائل و يبدو أن الشعور السائد في الشارع الأردني هو الخذلان وعدم ال......

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